Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров

Вернувшийся в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 не может приземлиться в аэропорту Толмачёво, так как нет решения диспетчеров. Сейчас экипаж воздушного судна наворачивает круги недалеко от авиагавани, пишет Mash Siberia.

Самолёт кружит над Новосибирском, ожидая решения диспетчеров. Видео © Telegram / Mash Siberia

Также сообщается, что самолёт вернулся в город вылета, чтобы проверить системы герметизации и наддува. Эту информацию подтвердили Life.ru и представители авиакомпании.

«‎В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево. Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи»‎, — добавили в S7.