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25 июля, 06:53

Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров

Вернувшийся в Новосибирск боинг ещё не сел из-за отсутствия ответа диспетчеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kbp.spotter

Вернувшийся в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 не может приземлиться в аэропорту Толмачёво, так как нет решения диспетчеров. Сейчас экипаж воздушного судна наворачивает круги недалеко от авиагавани, пишет Mash Siberia.

Самолёт кружит над Новосибирском, ожидая решения диспетчеров. Видео © Telegram / Mash Siberia

Также сообщается, что самолёт вернулся в город вылета, чтобы проверить системы герметизации и наддува. Эту информацию подтвердили Life.ru и представители авиакомпании.

«‎В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево. Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи»‎, — добавили в S7.

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Самолёт S7, следовавший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Борт Boeing 737 начал экстренное снижение после сигнала о падении давления в салоне. Экипаж принял решение сжигать топливо.

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Оксана Попова
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