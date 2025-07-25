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25 июля, 05:49

Летевший из Новосибирска в Сочи самолёт вернулся в аэропорт вылета

Самолёт S7 Новосибирск — Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Самолёт S7, следовавший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом сообщает Mash Siberia.

Борт Boeing 737 начал экстренное снижение после сигнала о падении давления в салоне. Экипаж принял решение сжигать топливо, совершив шесть кругов над зоной ожидания у Чулыма.

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Ранее Life.ru сообщал, что 24 июля в Амурской области разбился самолёт авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс Хабаровск — Тында. На борту находились 48 человек, все погибли. Есть фото- и видеоматериалы с места трагедии. В память о погибших в Хабаровске, Благовещенске и Тынде стихийно появились мемориалы.

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Александра Мышляева
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