Летевший из Новосибирска в Сочи самолёт вернулся в аэропорт вылета

Самолёт S7, следовавший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом сообщает Mash Siberia .

Борт Boeing 737 начал экстренное снижение после сигнала о падении давления в салоне. Экипаж принял решение сжигать топливо, совершив шесть кругов над зоной ожидания у Чулыма.