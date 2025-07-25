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Регион
25 июля, 07:39

Российских сладкоежек лишили шоколадных плиток Dove и «Коркунов»

Mars отказался от плиточного шоколада Dove и Коркунов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Одинцовская кондитерская фабрика (входит в состав Mars) полностью прекратила выпуск шоколадных плиток Dove и «Коркунов». Об этом сообщили представители компании в беседе с Shopper’s.

Причину закрытия производства объяснили оптимизацией бизнес-модели и стремлением к максимально эффективному использованию ресурсов. Выпуск 90-граммовых плиток Dove приостановили ещё в феврале, а сейчас их постепенно выводят из ассортимента магазинов. В Mars подчеркнули, что остаются другие продукты брендов, включая наборы мини-шоколадок и конфеты «Коркунов Pure Choco» и Dove Promises.

Плиточный шоколад стал проблемным сегментом для производителей из-за резкого роста цен на какао-продукты за последние два года. Многие компании сокращают вес плиток до 60–70 граммов и увеличивают долю шоколада с начинками.

Как отметил эксперт Shopper’s, шоколад с высоким содержанием какао уже достиг психологически высокой цены в 300–400 рублей за стограммовую плитку. За последний год продажи шоколадных плиток упали на 10% в натуральном выражении — это самое значительное снижение среди всех кондитерских категорий.

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Да, сладкоежкам теперь придётся не так сладко. Зато Россия заняла пятую строчку в списке мировых производителей пива, вытеснив Германию на шестое место. Наши компании выпустили около 90 миллионов гектолитров пива. Производство пенного напитка увеличилось на 9%. Лидерами по объёмам остаются Китай, США, Бразилия и Мексика.

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Александра Мышляева
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