В трёх районах Краснодарского края обнаружены обломки БПЛА

В трёх районах Краснодарского края 25 июля зафиксировано падение обломков беспилотников. По данным краевого оперштаба, инциденты не повлекли за собой жертв или серьёзных разрушений. На всех участках работают экстренные службы.

В Усть-Лабинском районе обломки вражеского дрона упали в поле станицы Ладожская, вызвав возгорание сухой травы на 50 кв. м., которое, как заявили в регионе, не представляет угрозы для населённого пункта и его жителей.

В Абинском районе части БПЛА были обнаружены на закрытой территории завода, а в Выселковском — на предприятии в станице Бузиновской.