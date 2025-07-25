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Регион
25 июля, 08:54

В трёх районах Краснодарского края обнаружены обломки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В трёх районах Краснодарского края 25 июля зафиксировано падение обломков беспилотников. По данным краевого оперштаба, инциденты не повлекли за собой жертв или серьёзных разрушений. На всех участках работают экстренные службы.

В Усть-Лабинском районе обломки вражеского дрона упали в поле станицы Ладожская, вызвав возгорание сухой травы на 50 кв. м., которое, как заявили в регионе, не представляет угрозы для населённого пункта и его жителей.

В Абинском районе части БПЛА были обнаружены на закрытой территории завода, а в Выселковском — на предприятии в станице Бузиновской.

Кондратьев: В Тимашёвске обломки БПЛА упали на территорию вокзала
Кондратьев: В Тимашёвске обломки БПЛА упали на территорию вокзала

Напомним, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку со стороны неприятеля, обезвредив в общей сложности 105 украинских беспилотников в воздушном пространстве над регионами страны. Основной удар пришёлся на Белгородскую область, где было нейтрализовано 25 БПЛА. Ещё 24 дрона сбиты над Брянской областью, 23 — над Ростовской. Девять воздушных целей перехвачены над Азовским морем, восемь – над Краснодарским краем, пять – над Ставропольским.

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Ольга Сливченко
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