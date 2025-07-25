К чему-то готовятся? Американцы начали строить «Панцири», чтобы научиться их уничтожать

Американские военные начали изготавливать муляжи российской техники и вооружения. Предполагается, что они будут использоваться в учебных целях для подготовки личного состава армии США, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Как заметно по фотографии, макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» оказался крайне детализированным. Создатели повторили не только силуэт машины, но и такие элементы, как решётки, лестницы и опоры.