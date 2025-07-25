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25 июля, 08:58

К чему-то готовятся? Американцы начали строить «Панцири», чтобы научиться их уничтожать

В США создали макет российского ЗРПК «Панцирь-С1» для тренировок военных

Макет российского ЗРПК «Панцирь-С1». Обложка © X / alternative_war

Макет российского ЗРПК «Панцирь-С1». Обложка © X / alternative_war

Американские военные начали изготавливать муляжи российской техники и вооружения. Предполагается, что они будут использоваться в учебных целях для подготовки личного состава армии США, сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Как заметно по фотографии, макет российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» оказался крайне детализированным. Создатели повторили не только силуэт машины, но и такие элементы, как решётки, лестницы и опоры.

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Сосредоточившись на текущих образцах российского вооружения, США могут недооценить темпы его развития. Ранее ВС РФ получили мощный инструмент для быстрых контрударов — комплекс «Пенициллин». По данным «Ростеха», система способна в считанные секунды обнаруживать позиции артиллерии противника и передавать их координаты для нанесения ответного удара.

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Мария Любицкая
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