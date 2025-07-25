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25 июля, 09:30

Россияне снова остались без багажа по прилёте из Турции. Turkish Airlines уже объяснилась

Turkish Airlines объяснила задержку багажа россиян мерами безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kingmaya Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kingmaya Studio

Десятки пассажиров Turkish Airlines прибыли из Антальи в Пулково без своего багажа. По словам туристов, представители авиакомпании даже не вышли на связь с клиентами. Позже выяснились причины происшествия: чемоданы не были загружены в самолёт из-за экономии топлива. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — заявили представители Turkish Airlines.

Пассажиры при этом уверяют, что авиакомпания не предоставила им никаких гарантий. Администрация аэропорта Пулково начала усиленную работу с представителями турецкой авиакомпании. Чемоданы доставляются в специальную зону, сообщения от туристов обрабатываются круглосуточно, а заявки принимаются в ускоренном режиме.

Пострадавшие туристы выражают крайнее недовольство сложившейся ситуацией. Многие остались без личных вещей, включая предметы первой необходимости и важные документы.

Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров
Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров

Аналогичная ситуация произошла двумя днями ранее. Более тысячи россиян вернулись из Турции в Санкт-Петербург и Москвы без багажа. Попытки пассажиров решить проблему через горячую линию и сайт Turkish Airlines оказались безрезультатными.

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Полина Никифорова
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