Россияне снова остались без багажа по прилёте из Турции. Turkish Airlines уже объяснилась

Десятки пассажиров Turkish Airlines прибыли из Антальи в Пулково без своего багажа. По словам туристов, представители авиакомпании даже не вышли на связь с клиентами. Позже выяснились причины происшествия: чемоданы не были загружены в самолёт из-за экономии топлива. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

«В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — заявили представители Turkish Airlines.

Пассажиры при этом уверяют, что авиакомпания не предоставила им никаких гарантий. Администрация аэропорта Пулково начала усиленную работу с представителями турецкой авиакомпании. Чемоданы доставляются в специальную зону, сообщения от туристов обрабатываются круглосуточно, а заявки принимаются в ускоренном режиме.

Пострадавшие туристы выражают крайнее недовольство сложившейся ситуацией. Многие остались без личных вещей, включая предметы первой необходимости и важные документы.