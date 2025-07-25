Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 09:44

Армия России за неделю нанесла 10 групповых ударов по ВПК и ТЦК на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

С 19 по 25 июля российская армия нанесла десять групповых ударов по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны. В операции применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», высокоточное оружие различных типов и ударные беспилотники.

«Поражены места сборки и хранения беспилотников, а также территориальные центры комплектования украинской армии», — уточнили в министерстве.

Также, по данным ведомства, атакам подверглись предприятия ВПК, склады боеприпасов и горючего, объекты аэродромной инфраструктуры, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам и ВПК Украины
Российские войска ударили «Кинжалами» по аэродромам и ВПК Украины

Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Самая массированная атака прошедшей ночью обрушилась на Белгородскую область, где сбили 25 БПЛА.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar