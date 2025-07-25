Армия России за неделю нанесла 10 групповых ударов по ВПК и ТЦК на Украине
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С 19 по 25 июля российская армия нанесла десять групповых ударов по военным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны. В операции применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», высокоточное оружие различных типов и ударные беспилотники.
«Поражены места сборки и хранения беспилотников, а также территориальные центры комплектования украинской армии», — уточнили в министерстве.
Также, по данным ведомства, атакам подверглись предприятия ВПК, склады боеприпасов и горючего, объекты аэродромной инфраструктуры, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.
Ранее Life.ru сообщал, что системы ПВО за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами РФ. Самая массированная атака прошедшей ночью обрушилась на Белгородскую область, где сбили 25 БПЛА.