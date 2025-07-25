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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
25 июля, 09:46

Российские бойцы уничтожили 4 пусковые установки Patriot за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Российские военные за семь дней уничтожили четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Кроме того, повреждена американская многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Об этом рассказали в Минобороны России.

«За неделю уничтожены 4 пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — уточнили в пресс-службе.

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Также за неделю армия России выбила ВСУ из пяти населённых пунктов в зоне СВО. Контроль установлен над Белой Горой, Новоторецким, Новоэкономическим и Зверево в ДНР, а также над Варачино в Сумской области. Бойцов ВСУ выбивали группировки войск «Север», «Юг» и «Центр».

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Полина Никифорова
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