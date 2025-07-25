СМИ указали на ошибку Трампа в восприятии конфликта на Украине

Конфликт между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп воспринимает как просто «территориальный спор», а не как глобальное геополитическое противостояние. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.

«Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон не акцентирует внимание на коренных причинах конфликта, таких как расширение НАТО и обеспокоенность Москвы возможным вступлением Украины в альянс. Вместо этого команда Трампа делает упор на урегулирование территориального вопроса, при этом не поднимая темы о гарантиях отказа Североатлантического альянса от продвижения на восток. Такой подход может существенно повлиять на будущие переговоры по урегулированию ситуации.