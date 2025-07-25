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25 июля, 09:51

СМИ указали на ошибку Трампа в восприятии конфликта на Украине

RS: Трамп ошибается, рассматривая конфликт на Украины как спор о территориях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Конфликт между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп воспринимает как просто «территориальный спор», а не как глобальное геополитическое противостояние. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.

«Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что Вашингтон не акцентирует внимание на коренных причинах конфликта, таких как расширение НАТО и обеспокоенность Москвы возможным вступлением Украины в альянс. Вместо этого команда Трампа делает упор на урегулирование территориального вопроса, при этом не поднимая темы о гарантиях отказа Североатлантического альянса от продвижения на восток. Такой подход может существенно повлиять на будущие переговоры по урегулированию ситуации.

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Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон не стремится к прямому участию в украинском конфликте, однако считает необходимым восстановить мир «силой». По его словам, боевые действия затянулись, а число жертв продолжает расти. Заявление прозвучало накануне досрочного ухода Конгресса на каникулы до сентября.

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Милена Скрипальщикова
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