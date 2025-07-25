СМИ указали на ошибку Трампа в восприятии конфликта на Украине
RS: Трамп ошибается, рассматривая конфликт на Украины как спор о территориях
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Конфликт между Россией и Украиной президент США Дональд Трамп воспринимает как просто «территориальный спор», а не как глобальное геополитическое противостояние. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.
«Команда Трамп рассматривает конфликт скорее как спор о том, где должна проходить граница Украины, нежели чем как более широкое геополитическое противостояние между Россией и Западом», — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что Вашингтон не акцентирует внимание на коренных причинах конфликта, таких как расширение НАТО и обеспокоенность Москвы возможным вступлением Украины в альянс. Вместо этого команда Трампа делает упор на урегулирование территориального вопроса, при этом не поднимая темы о гарантиях отказа Североатлантического альянса от продвижения на восток. Такой подход может существенно повлиять на будущие переговоры по урегулированию ситуации.
Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Вашингтон не стремится к прямому участию в украинском конфликте, однако считает необходимым восстановить мир «силой». По его словам, боевые действия затянулись, а число жертв продолжает расти. Заявление прозвучало накануне досрочного ухода Конгресса на каникулы до сентября.