В Кремле высказались о сроках встречи Путина и Зеленского

Вероятность встречи Путина и Зеленского обсуждалась на переговорах в Стамбуле. Киев предложил организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа 2025 года. Рустем Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и обсуждению обмена пленными, но требует от России чётких документов с условиями. Зеленский ранее заявлял, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле, но только лично, а не с представителями более низкого уровня. Тем временем Москва настаивает, что встреча возможна только после тщательной подготовки и согласования условий мирного соглашения на переговорах делегаций. Владимир Мединский заявил, что позиции сторон далеки, но контакты продолжатся.