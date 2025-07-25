В Кремле высказались о сроках встречи Путина и Зеленского
Песков: Встреча Путина с Зеленским до конца августа вряд ли возможна
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Переговоры главы государства Владимира Путина с представителем киевского режима Владимиром Зеленским вряд ли состоится до конца августа. Такое мнение в беседе с журналистами выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — заявил Песков, отвечая на вопрос о вероятности данной встречи.
Вместе с этим пресс-секретарь президента добавил, что эти переговоры, в случае: если они состоятся, должны поставить точку в украинском вопросе.
Вероятность встречи Путина и Зеленского обсуждалась на переговорах в Стамбуле. Киев предложил организовать встречу Зеленского и Путина до конца августа 2025 года. Рустем Умеров отметил, что Украина готова к прекращению огня и обсуждению обмена пленными, но требует от России чётких документов с условиями. Зеленский ранее заявлял, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле, но только лично, а не с представителями более низкого уровня. Тем временем Москва настаивает, что встреча возможна только после тщательной подготовки и согласования условий мирного соглашения на переговорах делегаций. Владимир Мединский заявил, что позиции сторон далеки, но контакты продолжатся.