Врач с «жирной‎»‎ фамилией призвала отказаться от мытья головы горячей водой

Многие люди совершают частые ошибки при мытье головы. В беседе с изданием Vanitatis доктор Айна Салом рассказала, чего нельзя допускать во время этой процедуры.

По словам эксперта, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на всю поверхность волос. Для их очищения достаточно самой пены, которая будет стекать. Врач также посоветовала перестать совершать водные процедуры под горячей водой, поскольку из-за высокой температуры локоны становятся сухими и ослабленными.

Другая частая ошибка — поверхностное ополаскивание. Люди недостаточно уделяют времени тому, чтобы смыть шампунь, из-за чего частички продолжают оставаться на голове. Это чревато возникновению раздражения кожи. Доктор отметила, что если изменить подход к уходовой процедуре, то эффект может быть лучше, чем от использования дорогостоящих масок.