Врач с «жирной» фамилией призвала отказаться от мытья головы горячей водой
Доктор Салом: Нельзя мыть голову под горячей водой
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Многие люди совершают частые ошибки при мытье головы. В беседе с изданием Vanitatis доктор Айна Салом рассказала, чего нельзя допускать во время этой процедуры.
По словам эксперта, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на всю поверхность волос. Для их очищения достаточно самой пены, которая будет стекать. Врач также посоветовала перестать совершать водные процедуры под горячей водой, поскольку из-за высокой температуры локоны становятся сухими и ослабленными.
Другая частая ошибка — поверхностное ополаскивание. Люди недостаточно уделяют времени тому, чтобы смыть шампунь, из-за чего частички продолжают оставаться на голове. Это чревато возникновению раздражения кожи. Доктор отметила, что если изменить подход к уходовой процедуре, то эффект может быть лучше, чем от использования дорогостоящих масок.
Ранее стало известно, что блогеры придумали новый тренд, вызывающий ужас у врачей-трихологов. Они стали рекламировать капсулы для стирки белья как средство для мытья волос. Эксперты заверяют, что такой неординарный способ может привести к перхоти и зуду, потому что аллергическая реакция неизбежна.