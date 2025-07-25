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25 июля, 10:38

Врач с «жирной‎»‎ фамилией призвала отказаться от мытья головы горячей водой

Доктор Салом: Нельзя мыть голову под горячей водой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Prostock-studio

Многие люди совершают частые ошибки при мытье головы. В беседе с изданием Vanitatis доктор Айна Салом рассказала, чего нельзя допускать во время этой процедуры.

По словам эксперта, шампунь следует наносить только на кожу головы, а не на всю поверхность волос. Для их очищения достаточно самой пены, которая будет стекать. Врач также посоветовала перестать совершать водные процедуры под горячей водой, поскольку из-за высокой температуры локоны становятся сухими и ослабленными.

Другая частая ошибка — поверхностное ополаскивание. Люди недостаточно уделяют времени тому, чтобы смыть шампунь, из-за чего частички продолжают оставаться на голове. Это чревато возникновению раздражения кожи. Доктор отметила, что если изменить подход к уходовой процедуре, то эффект может быть лучше, чем от использования дорогостоящих масок.

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Ранее стало известно, что блогеры придумали новый тренд, вызывающий ужас у врачей-трихологов. Они стали рекламировать капсулы для стирки белья как средство для мытья волос. Эксперты заверяют, что такой неординарный способ может привести к перхоти и зуду, потому что аллергическая реакция неизбежна.

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Юлия Сафиулина
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