На фоне юбилейной даты: Политолог оценил перспективы встречи Путина и Трампа в Китае

На фоне активизации дипломатических контактов обсуждается вероятность проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Политолог Кирилл Котов поделился своим видением причин, по которым Китай может стать оптимальной территорией для переговоров.

«Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Китае. Полагаю, что президенты готовы к диалогу и решению вопросов дипломатическим путём. Об этом говорит возобновление дипломатических контактов весной этого года», – подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

По мнению аналитика, КНР идеально подходит для организации диалога между Россией и Соединёнными Штатами, поскольку является независимым центром силы, проводящим собственную, суверенную политику. Особую значимость возможной встрече, как отмечает Котов, придаст празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, напоминая о союзнических отношениях Москвы, Вашингтона и Пекина в борьбе против общего врага.