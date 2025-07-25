На фоне юбилейной даты: Политолог оценил перспективы встречи Путина и Трампа в Китае
Политолог Котов: Встреча Путина и Трампа может пройти в Китае
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
На фоне активизации дипломатических контактов обсуждается вероятность проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Политолог Кирилл Котов поделился своим видением причин, по которым Китай может стать оптимальной территорией для переговоров.
«Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в Китае. Полагаю, что президенты готовы к диалогу и решению вопросов дипломатическим путём. Об этом говорит возобновление дипломатических контактов весной этого года», – подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».
По мнению аналитика, КНР идеально подходит для организации диалога между Россией и Соединёнными Штатами, поскольку является независимым центром силы, проводящим собственную, суверенную политику. Особую значимость возможной встрече, как отмечает Котов, придаст празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, напоминая о союзнических отношениях Москвы, Вашингтона и Пекина в борьбе против общего врага.
Тем не менее, несмотря на циркулирующие слухи, говорить о конкретных перспективах встречи пока преждевременно, дополнил Котов. Политолог подчеркнул, что в условиях быстро меняющейся международной обстановки возможны как улучшения, так и ухудшения в отношениях. Он добавил, что Трамп, будучи непредсказуемым политиком, может внезапно изменить свои планы. Следовательно, по мнению эксперта, оценивать вероятность встречи, её формат и содержание стоит только после официального объявления даты.
Напомним, ранее западные СМИ писали, что в начале сентября глава Белого дома может посетить Пекин для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он отметил, что при необходимости контакт Москвы и Вашингтона можно оперативно организовать.