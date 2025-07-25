Итальянский гимнаст приземлился на шею на Универсиаде, его погрузили в кому
Итальянского гимнаста Боничелли ввели в кому после падения на Универсиаде
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Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли находится в состоянии медикаментозной комы после несчастного случая, произошедшего во время выступления на Универсиаде в Германии. Об этом в соцсетях написал технический координатор Международной федерации гимнастики Стив Бутчер.
«Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся гимнастическая семья делает всё возможное для его выздоровления», — сообщил он.
Инцидент случился в среду, 23 июля, когда 23-летний атлет, выполняя упражнение на кольцах в рамках командного турнира по спортивной гимнастике, неудачно приземлился. После падения на шею Боничелли экстренно доставили в клинику на носилках. Команда Италии по гимнастике впоследствии снялась с турнира.
Ранее сообщалось о другом неприятном происшествии во время спортивного турнира по фехтованию. Египетский спортсмен Мохамед Хамза был экстренно госпитализирован. Во время поединка с представителем России Кириллом Бородачёвым он упал на дорожку и запросил медицинскую помощь, сообщив об интенсивной боли в области живота.