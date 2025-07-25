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Регион
25 июля, 10:06

Итальянский гимнаст приземлился на шею на Универсиаде, его погрузили в кому

Итальянского гимнаста Боничелли ввели в кому после падения на Универсиаде

Обложка © ТАСС / IPA Sport/ABACA

Обложка © ТАСС / IPA Sport/ABACA

Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли находится в состоянии медикаментозной комы после несчастного случая, произошедшего во время выступления на Универсиаде в Германии. Об этом в соцсетях написал технический координатор Международной федерации гимнастики Стив Бутчер.

«Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции. Потребуется 10 или более дней, чтобы узнать о его состоянии. Вся гимнастическая семья делает всё возможное для его выздоровления», — сообщил он.

Инцидент случился в среду, 23 июля, когда 23-летний атлет, выполняя упражнение на кольцах в рамках командного турнира по спортивной гимнастике, неудачно приземлился. После падения на шею Боничелли экстренно доставили в клинику на носилках. Команда Италии по гимнастике впоследствии снялась с турнира.

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Ранее сообщалось о другом неприятном происшествии во время спортивного турнира по фехтованию. Египетский спортсмен Мохамед Хамза был экстренно госпитализирован. Во время поединка с представителем России Кириллом Бородачёвым он упал на дорожку и запросил медицинскую помощь, сообщив об интенсивной боли в области живота.

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Ольга Сливченко
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