Опросы ВЦИОМ и ФОМ показали стабильно высокий рейтинг доверия россиян Путину

По данным сразу двух соцопросов — ВЦИОМ с 14 по 20 июля и ФОМ с 18 по 20 июля, уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину приближается к 80%. При этом большинство респондентов считают, что глава государства хорошо справляется со своей работой.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% участников опроса (плюс 0,3 п. п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п. п. и составляет 74,4%», — отмечает ВЦИОМ.

Что касается других политиков, то председателю правительства России Михаилу Мишустину, по данным ВЦИОМ, доверяют 59,7% россиян, его работу одобряют 50,4% опрошенных. В опросе ФОМ показатели выше — 56% респондентов положительно оценивают деятельность премьера.

«О доверии Владимиру Путину заявили 79% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (81% — плюс 2 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — отмечает ФОМ.

Уровень поддержки партии «Единая Россия», согласно данным ВЦИОМ, составляет 33,1%. По данным ФОМ — 39%. У других парламентских партий поддержка варьируется от 2% до 11% в зависимости от источника.