В аэропорту Домодедово пресекли контрабанду самоцветов на миллионы рублей

В аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался незаконно провезти крупную партию самоцветов из Бахрейна. Он следовал через «зелёный коридор» и был остановлен для досмотра. Инспекторы обнаружили в его чемодане и куртке zip-пакеты с разноцветными минералами. Общее количество самоцветов составило 76 штук, стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

«Мужчина объяснил, что купил самоцветы для изготовления украшений и вёз таким способом, чтобы не повредить. Экспертиза показала, что это драгоценные и полудрагоценные минералы – изумруды, циркон, кальцит, корунд», — рассказали в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов (статья 226.1 УК РФ). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.