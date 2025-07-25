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25 июля, 10:20

В аэропорту Домодедово пресекли контрабанду самоцветов на миллионы рублей

ФТС: В аэропорту Домодедово пресекли контрабанду 76 самоцветов из Бахрейна

В чемодане россиянина нашли 76 самоцветов из Бахрейна. Обложка © Федеральная таможенная служба

В чемодане россиянина нашли 76 самоцветов из Бахрейна. Обложка © Федеральная таможенная служба

В аэропорту Домодедово задержали россиянина, который пытался незаконно провезти крупную партию самоцветов из Бахрейна. Он следовал через «зелёный коридор» и был остановлен для досмотра. Инспекторы обнаружили в его чемодане и куртке zip-пакеты с разноцветными минералами. Общее количество самоцветов составило 76 штук, стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

«Мужчина объяснил, что купил самоцветы для изготовления украшений и вёз таким способом, чтобы не повредить. Экспертиза показала, что это драгоценные и полудрагоценные минералы – изумруды, циркон, кальцит, корунд», рассказали в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов (статья 226.1 УК РФ). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет или штраф до 1 миллиона рублей.

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Ранее Life.ru писал, что за первые шесть месяцев текущего года российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 753,4 миллиона рублей. Было возбуждено 63 уголовных дела. Это на 43% больше, чем за тот же период 2024 года (36 дел).

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Полина Никифорова
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