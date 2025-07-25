Главу района Ростовской области задержали за превышение полномочий

Главу администрации Миллеровского района Ростовской области Олега Коваленко задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при передаче муниципального имущества частной компании. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В сентябре 2022 года чиновник поручил начальнику районного отдела образования обязать директоров школ заключить договоры эксплуатации газовых котельных с ООО «Донтеплоэнерго» — при этом без проведения положенных по закону концессионных процедур. В результате, компания получила в пользование объекты теплоснабжения в образовательных учреждениях на безвозмездной основе.

«Муниципальное имущество на период отопительных сезонов 2022–2023, 2024–2025 годов было передано коммерческой организации на безвозмездной основе, эксплуатируя которое, она получила выгоду имущественного характера», — говорится в сообщении ведомства.

Экспертиза показала, что в период отопительного сезона 2022–2023 годов районный бюджет потерял более 25 миллионов рублей. Также сообщается, что в июне 2023 года, глава района и руководитель компании заключили концессионное соглашение — на основании торгов, прошедших с нарушениями. В рамках документа компания получила права на объекты теплоснабжения в школах района. Однако в 2024 году результаты этих торгов были отменены решением регионального УФАС и подтверждены судами, но объекты до сих пор остаются под обременением.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).