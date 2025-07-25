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25 июля, 10:14

Украинский боец ММА Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен»

Обложка © YouTube / Petchnumnoi Official

Обложка © YouTube / Petchnumnoi Official

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом сообщает «Чемпионат».

Поединок с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым прошёл в рамках турнира OAE Warrior в Абу-Даби (ОАЭ) и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал Кабардиев.

Для 31-летнего Горобца это стало четвёртым поражением в профессиональной карьере при 13 победах. 30-летний Кабардиев продолжает идти без поражений — на его счету 10 побед в 10 боях.

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Ранее матч второго раунда квалификации Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном» завершился скандалом — фанаты украинского клуба призывали убивать сербов.

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Марина Фещенко
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