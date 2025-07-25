Украинский боец ММА Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен»

Украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен». Об этом сообщает «Чемпионат».

Поединок с представителем Казахстана Магомедом Кабардиевым прошёл в рамках турнира OAE Warrior в Абу-Даби (ОАЭ) и продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал Кабардиев.

Для 31-летнего Горобца это стало четвёртым поражением в профессиональной карьере при 13 победах. 30-летний Кабардиев продолжает идти без поражений — на его счету 10 побед в 10 боях.