«Ой»: Украинский футболист начал отвечать на русском, но быстро «сменил раскладку»
Украинский футболист Попов получил замечание за то, что говорил на русском языке
Форвард одесской команды «Черноморец» Кирилл Попов после игры 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» заговорил с журналистами на русском языке, за что получил замечание. Спортсмен быстро «сменил раскладку» и начал отвечать на вопросы уже на украинской мове.
Кирилл Попов отвечает на вопросы прессы. Видео © Telegram / «Первый спорт»
«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось… Ой», — испуганно произнёс Попов.
21-летний футболист в текущем сезоне провёл 15 матчей за «Черноморец», однако так и не смог забить ни одного гола.
Напомним, ранее украинское Министерство образования и науки поддержало инициативу запретить использование русского языка не только в учебных аудиториях, но и на переменах. В общественных местах русский язык на Украине также под запретом. В Ивано-Франковске даже появились «языковые инспекторы» для борьбы. Этот шаг был сделан якобы в рамках усилий по усилению позиций украинского языка.
Telegram / «Первый спорт»