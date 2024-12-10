Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 19:08

«Ой»: Украинский футболист начал отвечать на русском, но быстро «сменил раскладку»

Украинский футболист Попов получил замечание за то, что говорил на русском языке

Форвард одесской команды «Черноморец» Кирилл Попов после игры 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» заговорил с журналистами на русском языке, за что получил замечание. Спортсмен быстро «сменил раскладку» и начал отвечать на вопросы уже на украинской мове.

Кирилл Попов отвечает на вопросы прессы. Видео © Telegram / «Первый спорт»

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось… Ой», — испуганно произнёс Попов.

21-летний футболист в текущем сезоне провёл 15 матчей за «Черноморец», однако так и не смог забить ни одного гола.

Украинская учительница в Германии упрекнула беженку за русский язык в семье
Украинская учительница в Германии упрекнула беженку за русский язык в семье

Напомним, ранее украинское Министерство образования и науки поддержало инициативу запретить использование русского языка не только в учебных аудиториях, но и на переменах. В общественных местах русский язык на Украине также под запретом. В Ивано-Франковске даже появились «языковые инспекторы» для борьбы. Этот шаг был сделан якобы в рамках усилий по усилению позиций украинского языка.

Обложка ©

Telegram / «Первый спорт»

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Футбол
  • Мировая политика
  • Спорт
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar