«Ой»: Украинский футболист начал отвечать на русском, но быстро «сменил раскладку»

Форвард одесской команды «Черноморец» Кирилл Попов после игры 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» заговорил с журналистами на русском языке, за что получил замечание. Спортсмен быстро «сменил раскладку» и начал отвечать на вопросы уже на украинской мове.

Кирилл Попов отвечает на вопросы прессы. Видео © Telegram / «Первый спорт»

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось… Ой», — испуганно произнёс Попов.