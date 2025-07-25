6,4 млн рублей долга: Один из старейших театров Петербурга объявил о банкротстве

Один из старейших частных театров Санкт-Петербурга — Интерьерный театр — подал заявление о собственном банкротстве. Как сообщает «Деловой Петербург», культурное учреждение не смогло найти инвестора для погашения долга перед городом в размере 6,4 млн рублей за аренду помещений на Невском проспекте, 104.

Основным кредитором театра выступает комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга. В ходе процедуры банкротства могут быть заявлены дополнительные требования от поставщиков услуг, включая ГУП «Водоканал» и управляющие компании. По данным ФССП, в отношении театра уже возбуждено 12 исполнительных производств на сумму 4,2 млн рублей.

Конфликт с городскими властями начался весной 2023 года, когда комитет имущественных отношений (КИО) расторг договор аренды из-за систематических неплатежей. Несмотря на попытку театра оспорить это решение в суде, в декабре 2024 года апелляция подтвердила правомерность расторжения. За просрочку платежей начислялись пени в размере 0,15% ежедневно, что к настоящему моменту увеличило первоначальный долг в 590 тысяч рублей почти вдвое.

Интерьерный театр, основанный в 1988 году, арендовал помещения площадью 582 квадратов по ставке около 102 рублей за квадратный метр в месяц. Однако даже такие условия не помогли учреждению сохранить финансовую стабильность. В 2021 году главный режиссёр театра пытался собрать средства через пожертвования, но полученных 275 тысяч рублей оказалось недостаточно.

Последние годы стали для театра особенно тяжёлыми: после вынужденного закрытия в 2020 году из-за пандемии ему так и не удалось возобновить полноценную работу. Проверки прокуратуры и Минюста в 2021 году выявили нарушения пожарной безопасности и несоответствие уставных документов, что ещё больше осложнило положение.

В настоящее время театр не ведёт деятельность, хотя на его сайте по-прежнему указаны 10 спектаклей репертуара, некоторые из которых доступны для онлайн-просмотра.