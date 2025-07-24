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Регион
24 июля, 07:48

Долг в 70 млрд: Руководство Домодедово признало банкротство аэропорта

Иванов: Домодедово не допустит банкротства, несмотря на 70 млрд долга

Аэропорт Домоделово. Обложка © Life.ru

Аэропорт Домоделово. Обложка © Life.ru

Аэропорт «Домодедово» накопил долг в 70 млрд рублей и признан экономически банкротом. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор аэропорта Андрей Иванов.

«Если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это банкрот»,пояснил топ-менеджер.

При этом он подчеркнул, что руководство не допустит процедуры банкротства и рассчитывает на привлечение стратегического инвестора до 2025 года.

По данным Иванова, платежи по процентам в 2025 году составят 8 млрд рублей при общем долге в 70 млрд, включая 450 млн долларов. Он объяснил кризисную ситуацию падением пассажиропотока с 20 млн в 2023 году до прогнозируемых 13 млн в 2025-м, при этом были построены избыточные мощности в виде терминала Т2 и сохранён раздутый штат.

Глава аэропорта отметил, что выручка сократилась с 34 млрд до 30 млрд рублей, а убытки могут достичь 10 млрд в текущем году. Особую проблему представляет кредиторская задолженность в 650 млн рублей и накопленные долги по зарплатам.

Иванов сообщил, что ФНС уже подавала иск о банкротстве из-за 500 млн рублей налоговой задолженности, но суд отказал в его удовлетворении. В исключительном порядке государство разрешило направить налоговые платежи на выплату зарплат сотрудникам.

Для вывода аэропорта из кризиса, по оценкам руководства, требуется до 16 млрд рублей на достройку второй взлётно-посадочной полосы и очистных сооружений. При этом текущая загрузка мощностей составляет лишь половину от возможностей.

Бывшему владельцу Домодедово не разрешили улететь из России
Бывшему владельцу Домодедово не разрешили улететь из России

Ранее Генеральная прокуратура РФ инициировала судебный процесс против Дмитрия Каменщика, экс-владельца аэропорта Домодедово, и связанных с ним организаций. Впоследствии Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, постановив передать международный аэропорт Домодедово в собственность Российской Федерации. Президент России Владимир Путин прокомментировал это решение, подчеркнув, что данный процесс не является национализацией.

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Алиса Хуссаин
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