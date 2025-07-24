Долг в 70 млрд: Руководство Домодедово признало банкротство аэропорта

Аэропорт «Домодедово» накопил долг в 70 млрд рублей и признан экономически банкротом. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор аэропорта Андрей Иванов.

«Если говорить исключительно об экономике аэропорта, то сейчас это банкрот», — пояснил топ-менеджер.

При этом он подчеркнул, что руководство не допустит процедуры банкротства и рассчитывает на привлечение стратегического инвестора до 2025 года.

По данным Иванова, платежи по процентам в 2025 году составят 8 млрд рублей при общем долге в 70 млрд, включая 450 млн долларов. Он объяснил кризисную ситуацию падением пассажиропотока с 20 млн в 2023 году до прогнозируемых 13 млн в 2025-м, при этом были построены избыточные мощности в виде терминала Т2 и сохранён раздутый штат.

Глава аэропорта отметил, что выручка сократилась с 34 млрд до 30 млрд рублей, а убытки могут достичь 10 млрд в текущем году. Особую проблему представляет кредиторская задолженность в 650 млн рублей и накопленные долги по зарплатам.

Иванов сообщил, что ФНС уже подавала иск о банкротстве из-за 500 млн рублей налоговой задолженности, но суд отказал в его удовлетворении. В исключительном порядке государство разрешило направить налоговые платежи на выплату зарплат сотрудникам.