Новый вид членистоногих в Гималаях назвали в честь российских учёных

Новые виды коллембол получили названия в честь русского генерала, горного клуба и учёного. Об открытиях рассказали в пресс-службе Центра содействия экспедиционной деятельности.

Во время экспедиции в Гималаях учёные обнаружили членистоногих, которые ещё не были изучены. В Центре отметили, что у них есть проект «Их имена в природе», который создан для того, чтобы увековечить память о великих соотечественниках. В рамках него новым животным дали имена в честь известных россиян.

Поэтому одну из коллембол назвали Hypogastrura snesarevi, которое происходит от Андрея Снесарёва — русского генерала, героя труда, географа и исследователя Индии. Имя для Anurophorus septemvertex произошло от названия горного клуба «7 Вершин». Ceratophysella redkini носит имя орнитолога Зоомузя МГУ и специалиста по таксономии птиц Ярослава Редькина.