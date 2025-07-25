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25 июля, 11:10

Новый вид членистоногих в Гималаях назвали в честь российских учёных

Обложка © Wikipedia / Andy Murray. Extreme Kalaphorura burmeisteri (9764122365)

Обложка © Wikipedia / Andy Murray. Extreme Kalaphorura burmeisteri (9764122365)

Новые виды коллембол получили названия в честь русского генерала, горного клуба и учёного. Об открытиях рассказали в пресс-службе Центра содействия экспедиционной деятельности.

Во время экспедиции в Гималаях учёные обнаружили членистоногих, которые ещё не были изучены. В Центре отметили, что у них есть проект «Их имена в природе», который создан для того, чтобы увековечить память о великих соотечественниках. В рамках него новым животным дали имена в честь известных россиян.

Поэтому одну из коллембол назвали Hypogastrura snesarevi, которое происходит от Андрея Снесарёва — русского генерала, героя труда, географа и исследователя Индии. Имя для Anurophorus septemvertex произошло от названия горного клуба «7 Вершин». Ceratophysella redkini носит имя орнитолога Зоомузя МГУ и специалиста по таксономии птиц Ярослава Редькина.

Указали путь: Жабы-повитухи пролили свет на образование новых видов
Указали путь: Жабы-повитухи пролили свет на образование новых видов

Ранее стало известно, что учёные из Университета Аделаиды зафиксировали 71 ранее неизвестный науке вид пчёл. Новые виды обнаружили как в ходе полевых экспедиций, так и при анализе музейных коллекций. По словам, экспертов, это открытие может привести к пересмотру представлений о разнообразии и роли пчёл в экосистемах

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Юлия Сафиулина
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