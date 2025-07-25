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Регион
25 июля, 10:55

В Кремле прокомментировали ситуацию с американцем, ушедшим на СВО

Песков: Гражданин США Хаффман мог подписать контракт с МО РФ только добровольно

Дерек Хаффман. Обложка © YouTube / Huffman Time

Дерек Хаффман. Обложка © YouTube / Huffman Time

Многодетный американец Дерек Хаффман подписал контракт с Минобороны России исключительно добровольно, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никакого принуждения в этом вопросе быть не могло. Так Песков ответил так на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с какими-либо запросами по поводу Хаффмана.

«Я в первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что ему неизвестно, заключал ли Хаффман контракт для участия в специальной военной операции. Песков рекомендовал направить этот вопрос напрямую в Минобороны.
Как ранее писали СМИ, Хаффман переехал в Россию и через несколько месяцев подписал контракт с Минобороны, отправившись на фронт. Его решение участвовать в СВО было продиктовано желанием стать частью новой родины. Уроженец Техаса вместе с женой ДеАнной и тремя дочерьми жил под Истрой в Подмосковье.
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Ранее сообщалось, что уроженец Петербурга, который провёл три десятилетия в Италии, уехал на СВО. В начале 2024 года, оставив свою прибыльную работу, Итан вернулся в Россию. Подписав контракт с Минобороны, он уехал на фронт, чувствуя, что его навыки и знания могут быть полезны ВС РФ.

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Наталья Демьянова
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