В Кремле прокомментировали ситуацию с американцем, ушедшим на СВО

Многодетный американец Дерек Хаффман подписал контракт с Минобороны России исключительно добровольно, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что никакого принуждения в этом вопросе быть не могло. Так Песков ответил так на вопрос о том, обращался ли Вашингтон к Москве с какими-либо запросами по поводу Хаффмана.

«Я в первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с Минобороны и мог это сделать только добровольно», — сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что ему неизвестно, заключал ли Хаффман контракт для участия в специальной военной операции. Песков рекомендовал направить этот вопрос напрямую в Минобороны.

Как ранее писали СМИ, Хаффман переехал в Россию и через несколько месяцев подписал контракт с Минобороны, отправившись на фронт. Его решение участвовать в СВО было продиктовано желанием стать частью новой родины. Уроженец Техаса вместе с женой ДеАнной и тремя дочерьми жил под Истрой в Подмосковье.