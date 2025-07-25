Позиции под селом Январским в Днепропетровской области Erhfbys покинул взвод бойцов ВСУ из состава 31-й отдельной механизированной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Их отступление оголило стратегически важный участок фронта.

«Под Январским с позиций ВСУ сбежал взвод 31-й бригады. Это тыловики, которых перебросили недавно», — сказал собеседник агентства.

В результате их бегства, по словам источника, оказались открыты стратегически важные рубежи, что может повлиять на обстановку в районе Днепропетровска. О дальнейших действиях украинского командования пока не сообщается.