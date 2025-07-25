Взвод ВСУ сбежал с позиций под Днепропетровском, оставив важный участок фронта
ТАСС: Взвод ВСУ дезертировал под Днепропетровском, оставив важный участок фронта
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Позиции под селом Январским в Днепропетровской области Erhfbys покинул взвод бойцов ВСУ из состава 31-й отдельной механизированной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Их отступление оголило стратегически важный участок фронта.
«Под Январским с позиций ВСУ сбежал взвод 31-й бригады. Это тыловики, которых перебросили недавно», — сказал собеседник агентства.
В результате их бегства, по словам источника, оказались открыты стратегически важные рубежи, что может повлиять на обстановку в районе Днепропетровска. О дальнейших действиях украинского командования пока не сообщается.
Ранее военнослужащий ВСУ из Львова Пётр Климишевский рассказал, что убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен российским военным. По его словам, другие бойцы, попытавшиеся бежать с позиций, были застрелены своими же — заградотрядами. Как заявил Климишевский, многие солдаты боялись сдаваться из-за слухов, что российская армия «не берёт в плен». Однако шестеро человек решились и добровольно сложили оружие.