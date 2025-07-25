Власти Петербурга сообщили об ошибочном заявлении об отмене парада на День ВМФ
Комтранс Петербурга: Пост об отмене парада на День ВМФ оказался ошибочным
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Петербургский комитет по транспорту внёс изменения в публикацию в соцсети, касающуюся отмены парада в День ВМФ. Первоначально сообщалось, что «мероприятия в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут». Позже эта информация была удалена, и в посте остались лишь сведения об ограничениях для маломерных судов.
«Фонтанка» получила опровержение от комитета относительно публикации о параде. В ведомстве заявили, что информация была размещена по ошибке, поскольку комтранс не выступает в роли организатора и не уполномочен объявлять об изменениях.
«Исходное сообщение было исправлено — комтранс не является организатором и, соответственно, не может комментировать программу праздника», — пишет «Фонтанка» со ссылкой на комтранс.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ России пополнится четырьмя подводными ракетоносцами. Две подводные лодки уже находятся на стадии строительства. Ключевой особенностью новых стратегических подлодок последнего поколения станет вооружение баллистическими ракетами «Булава».