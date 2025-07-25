Запад всё менее охотно финансирует дефицитный украинский бюджет, поскольку вложения в режим Владимира Зеленского перестают приносить политическую выгоду. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщения о новых попытках Киева получить помощь от западных спонсоров.

По словам парламентария, просьбы украинских властей о дополнительных средствах стали привычной практикой, поскольку страна полностью перешла в дотационный режим и неспособна самостоятельно закрывать бюджетные дыры.

«Зеленский вновь ищет спонсоров, так как денег на поддержание конфликта не хватает. Это неудивительно — львиная доля западной помощи оседает в карманах главы киевского режима и его окружения», — отметил Белик в интеврью Life.ru.

Он подчеркнул, что бесконечное вливание средств в страну с «преступным режимом», которая при этом запрещает деятельность антикоррупционных организаций, выглядит всё менее оправданным для налогоплательщиков стран Запада. По мнению депутата, несмотря на то, что так называемая «партия войны» в западных столицах продолжает поддерживать Киев, объемы помощи постепенно сокращаются.

«Ответственность за дальнейшую судьбу Украины будут перекладывать друг на друга. А Зеленский, осознавая, что его личное политическое будущее зависит от продолжения конфликта, всеми силами цепляется за власть», — заключил Белик.