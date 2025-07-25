«Не радужная перспектива»: В Госдуме ответили, станет ли Запад вновь закрывать дефицитную яму Киева
Депутат Белик: Вкладываться в Украину сейчас — не лучшая для Запада перспектива
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Запад всё менее охотно финансирует дефицитный украинский бюджет, поскольку вложения в режим Владимира Зеленского перестают приносить политическую выгоду. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя сообщения о новых попытках Киева получить помощь от западных спонсоров.
По словам парламентария, просьбы украинских властей о дополнительных средствах стали привычной практикой, поскольку страна полностью перешла в дотационный режим и неспособна самостоятельно закрывать бюджетные дыры.
«Зеленский вновь ищет спонсоров, так как денег на поддержание конфликта не хватает. Это неудивительно — львиная доля западной помощи оседает в карманах главы киевского режима и его окружения», — отметил Белик в интеврью Life.ru.
Он подчеркнул, что бесконечное вливание средств в страну с «преступным режимом», которая при этом запрещает деятельность антикоррупционных организаций, выглядит всё менее оправданным для налогоплательщиков стран Запада. По мнению депутата, несмотря на то, что так называемая «партия войны» в западных столицах продолжает поддерживать Киев, объемы помощи постепенно сокращаются.
«Ответственность за дальнейшую судьбу Украины будут перекладывать друг на друга. А Зеленский, осознавая, что его личное политическое будущее зависит от продолжения конфликта, всеми силами цепляется за власть», — заключил Белик.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в ежегодном покрытии дефицита бюджета в размере 40 миллиардов долларов. Кроме того, по его словам, для развития производства беспилотных летательных аппаратов требуется дополнительно 25 миллиардов долларов в год.