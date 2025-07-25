Life.ru узнал у химика, может ли кислота, выявленная в осадках по всему миру, вызвать бесплодие

Трифторуксусная кислота встречается повсеместно — в дождевой воде, растениях и даже в воздухе. Однако её концентрация в дождевой воде настолько мала, что не представляет угрозы для репродуктивного здоровья человека и не может привести к бесплодию. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По его словам, в дождевой и грунтовой воде содержится не более 0,002 миллиграмма, или 0,002 мг. В воздухе допустимая концентрация — до 2 мг на кубометр. В растениях эта кислота есть в очень небольшом количестве — около 1 миллиграмма на килограмм сухой массы растения. Такие значения ничтожно малы. Кроме того, по словам эксперта, вещество не накапливается в организме и быстро выводится.

Пока нет надёжных данных, что она вредна для здоровья человека. Эта кислота опасна только в очень концентрированном виде — тогда она может вызвать ожоги кожи или слизистых оболочек. Поэтому бояться её не стоит. Научных доказательств того, что эта кислота вызывает бесплодие или другие серьёзные проблемы со здоровьем, тоже нет. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА

Собеседник Life.ru пояснил, что существует много веществ, которые действительно могут вызвать бесплодие. Например: Некоторые лекарства для лечения рака (цитостатики).

Препараты для лечения нервных заболеваний (нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты).

Средства для снижения давления (гипотензивные).

Мочегонные средства (диуретики).

Сердечные лекарства (гликозиды).

Лекарства против туберкулёза.

Обезболивающие наркотические препараты.

Антибактериальные средства (сульфаниламиды).

Анаболические стероиды.

Подводя итог, собеседник Life.ru подчеркнул, что большинство природных веществ и даже лекарств безопасны, если соблюдать инструкцию и меры предосторожности.

«Чтобы быть здоровым и защищённым от возможных опасностей, нужно соблюдать простые правила гигиены и осторожности при обращении с химическими веществами. Но большинство природных веществ и даже многие лекарства безопасны при правильном использовании», — резюмировал Дорохов.