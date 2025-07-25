«Пустой закон»: Совфед раскритиковал поправки к закону о гражданских жёнах бойцов СВО

Принятые изменения в закон о мерах поддержки гражданских жён участников спецоперации фактически не устанавливает никаких гарантий. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РБК.

«Закон говорит, что они могут быть установлены в соответствии с частями четвёртой и пятой закона. А в этих частях говорится: меры социальной поддержки на федеральном уровне могут устанавливаться, а на уровне регионов регионы вправе устанавливать», — пояснил Клишас.

Сенатор раскритиковал подход Госдумы к исполнению поручения президента о поддержке незарегистрированных семей военнослужащих. По его словам, закон не только не вводит конкретных мер помощи, но и ограничивает возможности регионов, устанавливая жёсткие критерии — совместное проживание в течение трёх лет и наличие общего ребёнка.

Клишас привёл примеры, когда семьи с детьми не смогут получить помощь из-за формальных требований. Он отметил, что многие регионы уже оказывают поддержку таким семьям, но теперь их возможности будут ограничены новыми нормами.

Закон был принят на фоне общественного запроса на расширение мер поддержки семей участников СВО.