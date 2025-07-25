Источник вирусов: Врач объяснила, почему увлечение грудным молоком опасно для здоровья

Кулинарные эксперименты с приготовлением блинов из грудного молока могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем у членов семьи. В наши дни матери не только угощают своих детей необычными блинчиками, но и сами не прочь попробовать это кулинарное творение. Врач-эндокринолог Красногорской больницы Маргарита Полетаева подтвердила, что употребление грудного молока может быть вредно для организма взрослого человека.

«Считается, что с его помощью можно усилить иммунитет, ускорить восстановление после тренировок и даже нарастить мышечную массу. И действительно — грудное молоко является уникальным продуктом, в котором есть и белки, и жиры, и углеводы, а также гормоны (пролактин, эстрогены, лептин) и антитела», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Регулярное употребление грудного молока взрослым мужчиной способно оказать влияние на его гормональную систему, однако содержание активных веществ в нем крайне невелико. При этом утверждения о том, что грудное молоко эффективнее протеина в стимуляции синтеза мышечного белка, не имеют научного подтверждения, дополнила медик.

По её словам, важно понимать, что молоко является биологической жидкостью и может быть источником вирусов, бактерий и паразитов, если оно не подвергается пастеризации. В частности, через молоко могут передаваться ВИЧ, цитомегаловирус и гепатит В, предупредила Полетаева.