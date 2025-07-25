Бойцы ЧВК «Вагнер» отличались жесткостью по отношению к «слюнтяям» в рядах ВС России. Об этом рассказал порталу «Молодой коммунар» российский военнослужащий Антон из города Донской Тульской области.

Участник СВО выразил благодарность бойцам ЧВК «Вагнер» за их поддержку, которая помогла мобилизованным военнослужащим лучше ориентироваться в боевой обстановке.

«Первое время было очень тяжело. Бои шли жесточайшие. Нам помогали воевать, грамотно вести себя на передовой вагнеровцы, и я, и другие ребята им очень благодарны. За жёсткость в отработке боевых задач, которые слюнтяев не приемлют», — рассказал Антон.