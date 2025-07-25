«Не приемлют их»: Боец СВО рассказал о жесткости вагнеровцев к слюнтяям в рядах ВС России
Участник СВО: Бойцы Вагнера были жестоки по отношению к слюнтяям в рядах ВС РФ
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Бойцы ЧВК «Вагнер» отличались жесткостью по отношению к «слюнтяям» в рядах ВС России. Об этом рассказал порталу «Молодой коммунар» российский военнослужащий Антон из города Донской Тульской области.
Участник СВО выразил благодарность бойцам ЧВК «Вагнер» за их поддержку, которая помогла мобилизованным военнослужащим лучше ориентироваться в боевой обстановке.
«Первое время было очень тяжело. Бои шли жесточайшие. Нам помогали воевать, грамотно вести себя на передовой вагнеровцы, и я, и другие ребята им очень благодарны. За жёсткость в отработке боевых задач, которые слюнтяев не приемлют», — рассказал Антон.
А ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с американцем, ушедшим на СВО. Уроженец Техаса Дерек Хаффман переехал в Россию и через несколько месяцев подписал контракт с Минобороны, отправившись на фронт. Его решение участвовать в СВО было продиктовано желанием стать частью новой родины. До этого американец с женой и тремя дочерьми жил под Истрой в Подмосковье.