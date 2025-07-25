Молдавского олигарха Платона приговорили в России к 24 годам тюрьмы
ГП: Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона заочно осудили на 24 года
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / platonzamoldovu
Молдавский олигарх Вячеслав Платон заочно приговорён к 24 годам строгого режима за незаконный вывод из России свыше 48 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денег в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк», — сообщили в Генпрокуратуре.
В ходе расследования выяснилось, что после июня 2013 года в Москве и Кишинёве Платон, являющийся фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», вместе с сообщниками организовал преступную группу. Согласно схеме в российские банки, выполняющие функции агентов валютного контроля, подавались документы с заведомо ложной информацией о причинах, целях и назначении финансовых переводов.
Напомним, в марте правоохранительные органы Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона. Его обвинили в отмывании денег и мошенничестве, назначив экстрадицию в Молдавию. Задержанный ранее имел отношение к ряду компаний и финансовых операций, в том числе к банку, который в 2014 году оказался замешан в крупном мошенничестве, повлекшем за собой вывод миллиардов долларов из молдавской банковской системы.