Молдавского олигарха Платона приговорили в России к 24 годам тюрьмы

Молдавский олигарх Вячеслав Платон заочно приговорён к 24 годам строгого режима за незаконный вывод из России свыше 48 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денег в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что после июня 2013 года в Москве и Кишинёве Платон, являющийся фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», вместе с сообщниками организовал преступную группу. Согласно схеме в российские банки, выполняющие функции агентов валютного контроля, подавались документы с заведомо ложной информацией о причинах, целях и назначении финансовых переводов.