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Регион
25 июля, 12:21

Молдавского олигарха Платона приговорили в России к 24 годам тюрьмы

ГП: Молдавского бизнесмена Вячеслава Платона заочно осудили на 24 года

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / platonzamoldovu

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / platonzamoldovu

Молдавский олигарх Вячеслав Платон заочно приговорён к 24 годам строгого режима за незаконный вывод из России свыше 48 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

«Вплоть до мая 2014 года его участники совершили валютные операции по переводу денег в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе расследования выяснилось, что после июня 2013 года в Москве и Кишинёве Платон, являющийся фактическим владельцем АО КБ «Молдиндконбанк», вместе с сообщниками организовал преступную группу. Согласно схеме в российские банки, выполняющие функции агентов валютного контроля, подавались документы с заведомо ложной информацией о причинах, целях и назначении финансовых переводов.

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Напомним, в марте правоохранительные органы Великобритании задержали молдавского олигарха Вячеслава Платона. Его обвинили в отмывании денег и мошенничестве, назначив экстрадицию в Молдавию. Задержанный ранее имел отношение к ряду компаний и финансовых операций, в том числе к банку, который в 2014 году оказался замешан в крупном мошенничестве, повлекшем за собой вывод миллиардов долларов из молдавской банковской системы.

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Мария Любицкая
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