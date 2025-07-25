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25 июля, 12:27

«Вопрос обсуждался давно»: Военный эксперт оценил прогнозы США о вводе войск НАТО на Украину

Эксперт Кошкин: НАТО не отправит свои войска на Украину до прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

До завершения активной фазы конфликта отправка войск НАТО на Украину маловероятна. Такое мнение выразил военный аналитик Андрей Кошкин, комментируя слова американского прогнозиста Мартина Армстронга о том, что НАТО собирается отправить войска на территорию Незалежной.

«Вопрос об отправке на Украину солдат НАТО обсуждается довольно давно. И как только такие войска не предлагали ввести! Например, взять под контроль Запорожскую АЭС. В общем, вариантов много. Однако все они сводятся к тому, что послать на Украину войска до подписания соглашения с Москвой для них нереально», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Кошкин полагает, что в случае достижения договорённости с Россией о прекращении огня, войска Североатлантического альянса могут быть введены на территорию Украины в качестве оккупационных сил. Однако, для этого необходимо отсутствие в мирном соглашении пункта, исключающего возможность присутствия западных военных на украинской земле.

В настоящее время, по мнению эксперта, нет оснований полагать, что мирное соглашение с Москвой будет заключено в ближайшем будущем, так как ни Киев, ни его западные союзники не заинтересованы в прекращении конфликта.

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Напомним, ранее экономический прогнозист из США Мартин Армстронг предрёк ввод войск НАТО на Украину. По его словам, Запад не может допустить поражения Незалежной, в которую уже вложено слишком много ресурсов. Кроме того, европейские страны оказывают давление на США, вынуждая их проводить более агрессивную политику в отношении России.

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Дарья Нарыкова
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