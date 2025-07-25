До завершения активной фазы конфликта отправка войск НАТО на Украину маловероятна. Такое мнение выразил военный аналитик Андрей Кошкин, комментируя слова американского прогнозиста Мартина Армстронга о том, что НАТО собирается отправить войска на территорию Незалежной.

«Вопрос об отправке на Украину солдат НАТО обсуждается довольно давно. И как только такие войска не предлагали ввести! Например, взять под контроль Запорожскую АЭС. В общем, вариантов много. Однако все они сводятся к тому, что послать на Украину войска до подписания соглашения с Москвой для них нереально», — подчеркнул специалист в беседе с «Ридусом».

Кошкин полагает, что в случае достижения договорённости с Россией о прекращении огня, войска Североатлантического альянса могут быть введены на территорию Украины в качестве оккупационных сил. Однако, для этого необходимо отсутствие в мирном соглашении пункта, исключающего возможность присутствия западных военных на украинской земле.

В настоящее время, по мнению эксперта, нет оснований полагать, что мирное соглашение с Москвой будет заключено в ближайшем будущем, так как ни Киев, ни его западные союзники не заинтересованы в прекращении конфликта.