«Это не блеф»: Путин «достал кувалду» после намерений НАТО атаковать Калининград
Baijiahao: Путин готов на жёсткие меры после слов об атаке НАТО на Калининград
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Летом 2025 года внимание мирового сообщества оказалось приковано к самому западному российскому городу Калининград, а случилось это после скандальных заявлений командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью. Генерал признался, что Запад готов «стереть с лица земли» эксклав, имея готовый и, по его словам, быстро реализуемый план захвата. Китайское издание Baijiahao отмечает, что реакция Москвы на заявление западного военнослужащего последовала мгновенно и стала весьма неожиданной.
Как подчёркивают обозреватели китайского издания, Калининград, окружённый странами НАТО и обладающий мощным вооружением, давно является «красной тряпкой» для альянса и имеет колоссальное стратегическое значение для России. Ответ Кремля на угрозы Донахью удивил: Россия пропустила этап дискуссий и сразу перешла к делу.
Вместо дипломатических демаршей и нот протеста, Москва, как заметили в КНР, напомнила о словах президента РФ Владимира Путина. Он, в свою очередь, ранее напомнил, что стратегические ядерные силы РФ всегда в полной боевой готовности, а любая угроза повлечёт незамедлительный ответ.
«Это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны», — указано в материале Baijiahao.
НАТО получило ясный сигнал, что атака на Калининград будет расценена как объявление войны, с применением всех доступных средств, включая стратегическое вооружение. Путин «достал кувалду» на глазах всего мирового сообщества, резюмировали авторы.
Ранее сообщалось, что генерал Кристофер Донахью заявил о готовности НАТО к быстрому прорыву российской обороны в Калининграде. Он пояснил, что альянс активно развивает программу по усилению восточного фланга. Кремль счёл подобное высказывание враждебным. В России отметили, что удар по эксклаву будет означать начало Третьей мировой войны.