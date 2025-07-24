Летом 2025 года внимание мирового сообщества оказалось приковано к самому западному российскому городу Калининград, а случилось это после скандальных заявлений командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью. Генерал признался, что Запад готов «стереть с лица земли» эксклав, имея готовый и, по его словам, быстро реализуемый план захвата. Китайское издание Baijiahao отмечает, что реакция Москвы на заявление западного военнослужащего последовала мгновенно и стала весьма неожиданной.

Как подчёркивают обозреватели китайского издания, Калининград, окружённый странами НАТО и обладающий мощным вооружением, давно является «красной тряпкой» для альянса и имеет колоссальное стратегическое значение для России. Ответ Кремля на угрозы Донахью удивил: Россия пропустила этап дискуссий и сразу перешла к делу.

Вместо дипломатических демаршей и нот протеста, Москва, как заметили в КНР, напомнила о словах президента РФ Владимира Путина. Он, в свою очередь, ранее напомнил, что стратегические ядерные силы РФ всегда в полной боевой готовности, а любая угроза повлечёт незамедлительный ответ.

«Это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны», — указано в материале Baijiahao.