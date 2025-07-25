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Регион
25 июля, 00:21

Уже был прецедент: Американский прогнозист предрёк ввод войск НАТО на Украину

Прогнозист Армстронг: НАТО может отправить войска на войну с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил о возможности отправки войск НАТО на Украину. По его словам, Запад не может допустить поражения Украины, в которую уже вложено слишком много ресурсов. Об этом сообщает портал YouTube-канала Dialogue Works.

Экономист отметил, что НАТО уже имеет прецедент отправки войск в страны, не являющиеся членами альянса, как это было в Косово в 1999 году. В НАТО тогда объяснили свои действия «необходимостью предотвратить гуманитарную катастрофу».

«Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — заявил Армстронг.

Он добавил, что европейские страны оказывают давление на США, вынуждая их проводить более агрессивную политику в отношении России.

Ранее в МИД РФ оценили план Европы по размещению «многонациональных сил» на Украине. В дипведомстве отметили, что они станут законной целью для ВС России.

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Также сообщалось, что генерал Кристофер Донахью заявил о готовности НАТО к быстрому прорыву российской обороны в Калининградской области. Он отметил, что альянс активно развивает программу по усилению восточного фланга. В Кремле расценили подобное заявление как враждебное. Российская сторона подчеркнула, что удар по эксклаву будет расцениваться как начало Третьей мировой войны.

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Антон Голыбин
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