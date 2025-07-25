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Регион
25 июля, 12:22

Эрдоган заявил о планах устроить встречу Путина и Трампа в Стамбуле

Эрдоган хочет обсудить с Путиным и Трампом возможность организации их встречи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siarhei Liudkevich

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении на этой неделе провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, в ходе них планируется обсудить возможность организации встречи лидеров России и США по украинскому вопросу в Стамбуле.

«Возможно, в течение этой недели мы проведём переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому», — сказал он журналистам, комментируя итоги третьего раунда россиско-украинских переговоров.

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На фоне юбилейной даты: Политолог оценил перспективы встречи Путина и Трампа в Китае

Ранее западные СМИ писали, что в начале сентября глава Белого дома может посетить Пекин для встречи с председателем КНР и Владимиром Путиным. Переговоры могут состояться в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине завершения Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной встрече глав трёх государств. Вместе с тем он отметил, что при необходимости контакт Москвы и Вашингтона можно оперативно организовать.

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Наталья Демьянова
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