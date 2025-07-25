Эрдоган заявил о планах устроить встречу Путина и Трампа в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении на этой неделе провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его словам, в ходе них планируется обсудить возможность организации встречи лидеров России и США по украинскому вопросу в Стамбуле.

«Возможно, в течение этой недели мы проведём переговоры с Путиным и Трампом с тем, чтобы обсудить вопрос о возможности проведения встречи лидеров в Стамбуле. Мы будем стремиться к этому», — сказал он журналистам, комментируя итоги третьего раунда россиско-украинских переговоров.