В Горном Алтае нашли тела туристов из Бийска, которых унесло течением в реку
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Тела мужчины и женщины, которых 9 июля унесло течением в реку Катунь, были обнаружены в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«В реке Катуни обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам», — говорится в сообщении.
Тело 44-летней женщины, личность которой установлена, было найдено в устье реки Чобы. По данным МЧС, туристы, прибывшие из Бийска, 9 июля были унесены мощным течением в месте слияния рек Большой Яломан и Катунь.
Ранее Life.ru писал, что в Турции трагически скончалась российская туристка. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до этого её муж упал с балкона третьего этажа. В настоящее время он находится в коме в турецкой больнице.