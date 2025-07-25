Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:29

В Горном Алтае нашли тела туристов из Бийска, которых унесло течением в реку

Обложка © Telegram / МЧС Республики Алтай

Обложка © Telegram / МЧС Республики Алтай

Тела мужчины и женщины, которых 9 июля унесло течением в реку Катунь, были обнаружены в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В реке Катуни обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам», — говорится в сообщении.

Тело 44-летней женщины, личность которой установлена, было найдено в устье реки Чобы. По данным МЧС, туристы, прибывшие из Бийска, 9 июля были унесены мощным течением в месте слияния рек Большой Яломан и Катунь.

Россиянин умер на трапе самолёта в аэропорту по пути домой из Италии
Россиянин умер на трапе самолёта в аэропорту по пути домой из Италии

Ранее Life.ru писал, что в Турции трагически скончалась российская туристка. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до этого её муж упал с балкона третьего этажа. В настоящее время он находится в коме в турецкой больнице.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar