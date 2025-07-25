В Горном Алтае нашли тела туристов из Бийска, которых унесло течением в реку

Тела мужчины и женщины, которых 9 июля унесло течением в реку Катунь, были обнаружены в Онгудайском районе Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В реке Катуни обнаружено тело мужчины. Спасатели подняли его из воды и передали следственным органам», — говорится в сообщении.

Тело 44-летней женщины, личность которой установлена, было найдено в устье реки Чобы. По данным МЧС, туристы, прибывшие из Бийска, 9 июля были унесены мощным течением в месте слияния рек Большой Яломан и Катунь.