Бушующие пожары на Кипре могут оставить Пугачёву без элитной виллы

После переезда из России в 2021 году певица Алла Пугачёва сначала поселилась в Израиле, но была вынуждена уехать из-за начала военных действий. Теперь её новый дом на Кипре оказался под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. О возгораниях на острове многократно сообщали местные экстренные службы.

Элитная вилла артистки в престижном пригороде Лимасола находится в опасной близости от зоны возгорания. По последним данным, стихия уже уничтожила около 70 жилых домов, более сотни автомобилей и 10 тысяч гектаров лесных массивов. Пожарные службы Кипра работают в круглосуточном режиме при поддержке спасателей из других стран.

В настоящее время Пугачёва с детьми находится в безопасности — семья традиционно арендует роскошную виллу «Марта» в Юрмале. Стоимость аренды составляет около 15 миллионов рублей в месяц. Певица готовится к участию в музыкальном фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле.