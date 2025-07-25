Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 12:52

Бушующие пожары на Кипре могут оставить Пугачёву без элитной виллы

Лесной пожар на Кипре угрожает вилле Аллы Пугачёвой

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После переезда из России в 2021 году певица Алла Пугачёва сначала поселилась в Израиле, но была вынуждена уехать из-за начала военных действий. Теперь её новый дом на Кипре оказался под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. О возгораниях на острове многократно сообщали местные экстренные службы.

Элитная вилла артистки в престижном пригороде Лимасола находится в опасной близости от зоны возгорания. По последним данным, стихия уже уничтожила около 70 жилых домов, более сотни автомобилей и 10 тысяч гектаров лесных массивов. Пожарные службы Кипра работают в круглосуточном режиме при поддержке спасателей из других стран.

В настоящее время Пугачёва с детьми находится в безопасности — семья традиционно арендует роскошную виллу «Марта» в Юрмале. Стоимость аренды составляет около 15 миллионов рублей в месяц. Певица готовится к участию в музыкальном фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле.

На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы
На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы

Ранее российские бизнесмены, проживающие на Рублёвке, рассказала о недвижимости Пугачёвой в России. Единственным оставшимся у певицы объектом собственности является квартира в престижном Филипповском переулке в центре Москвы. Мол, жильё было подарено Пугачёвой её бывшим зятем, бизнесменом Русланом Байсаровым, после его брака с Кристиной Орбакайте.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar