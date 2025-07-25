Бушующие пожары на Кипре могут оставить Пугачёву без элитной виллы
Лесной пожар на Кипре угрожает вилле Аллы Пугачёвой
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
После переезда из России в 2021 году певица Алла Пугачёва сначала поселилась в Израиле, но была вынуждена уехать из-за начала военных действий. Теперь её новый дом на Кипре оказался под угрозой из-за масштабных лесных пожаров. О возгораниях на острове многократно сообщали местные экстренные службы.
Элитная вилла артистки в престижном пригороде Лимасола находится в опасной близости от зоны возгорания. По последним данным, стихия уже уничтожила около 70 жилых домов, более сотни автомобилей и 10 тысяч гектаров лесных массивов. Пожарные службы Кипра работают в круглосуточном режиме при поддержке спасателей из других стран.
В настоящее время Пугачёва с детьми находится в безопасности — семья традиционно арендует роскошную виллу «Марта» в Юрмале. Стоимость аренды составляет около 15 миллионов рублей в месяц. Певица готовится к участию в музыкальном фестивале своей давней подруги Лаймы Вайкуле.
Ранее российские бизнесмены, проживающие на Рублёвке, рассказала о недвижимости Пугачёвой в России. Единственным оставшимся у певицы объектом собственности является квартира в престижном Филипповском переулке в центре Москвы. Мол, жильё было подарено Пугачёвой её бывшим зятем, бизнесменом Русланом Байсаровым, после его брака с Кристиной Орбакайте.