Восьмилетний мальчик упал с гамака на даче в Ленобласти и попал в реанимацию

Восьмилетний мальчик попал в реанимацию с серьёзной травмой головы после падения с гамака в коттеджном посёлке Мыза-Ивановская под Гатчиной в Ленобласти. Происшествие случилось на улице Шоссейной во время семейного отдыха, передаёт «Mash на Мойкe».

Ребёнок, отдыхавший в гамаке, упал с него, ударившись головой о землю. Его срочно госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом теменной кости и сотрясение мозга. Состояние пациента оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.