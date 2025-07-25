Восьмилетний мальчик упал с гамака на даче в Ленобласти и попал в реанимацию
Mash на Мойке: В Ленобласти ребёнок упал с гамака и получил тяжёлую травму черепа
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Восьмилетний мальчик попал в реанимацию с серьёзной травмой головы после падения с гамака в коттеджном посёлке Мыза-Ивановская под Гатчиной в Ленобласти. Происшествие случилось на улице Шоссейной во время семейного отдыха, передаёт «Mash на Мойкe».
Ребёнок, отдыхавший в гамаке, упал с него, ударившись головой о землю. Его срочно госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом теменной кости и сотрясение мозга. Состояние пациента оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что юная жительница Приморья получила необычную травму в ходе ДТП в Артёме. В подмышку восьмилетней девочке попал кусок разбившегося ртутного градусника. В момент столкновения автомобиля ребёнок измерял температуру тела, и в результате удара термометр сломался, оставив острый наконечник в теле.