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25 июля, 12:48

Восьмилетний мальчик упал с гамака на даче в Ленобласти и попал в реанимацию

Mash на Мойке: В Ленобласти ребёнок упал с гамака и получил тяжёлую травму черепа

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Восьмилетний мальчик попал в реанимацию с серьёзной травмой головы после падения с гамака в коттеджном посёлке Мыза-Ивановская под Гатчиной в Ленобласти. Происшествие случилось на улице Шоссейной во время семейного отдыха, передаёт «Mash на Мойкe».

Ребёнок, отдыхавший в гамаке, упал с него, ударившись головой о землю. Его срочно госпитализировали. В больнице у него диагностировали перелом теменной кости и сотрясение мозга. Состояние пациента оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

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Ранее сообщалось, что юная жительница Приморья получила необычную травму в ходе ДТП в Артёме. В подмышку восьмилетней девочке попал кусок разбившегося ртутного градусника. В момент столкновения автомобиля ребёнок измерял температуру тела, и в результате удара термометр сломался, оставив острый наконечник в теле.

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Ольга Сливченко
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