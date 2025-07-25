«Нужно добыть мёд»: Премьер Литвы после ультиматума президента ушёл в двухнедельный отпуск
Премьер Литвы Палуцкас после конфликта с президентом отправился в отпуск
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. Обложка © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA
После жёсткого ультиматума со стороны президента Литвы Гитанаса Науседа премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас решил устроить двухнедельный отпуск. По информации «Sputnik.Литва», политик сослался на необходимость «позаботиться о пчёлах».
«Если говорить об отпуске, то он был запланирован давно. У меня есть кое-какие домашние дела. Пчёлы, нужно добыть мёд. Очень простые нужды», — подчеркнул Палуцкас.
По его словам, две недели это тот срок, за который можно собрать необходимую информацию по поводу своей предыдущей деятельности, чтобы предоставить правительству. После этого будет принято решение о том, оставят ли Палуцкаса на посту. Тем не менее сам премьер-министр не намерен уходить в отставку.
Напомним, что на днях Гитанас Науседа выдвинул ультиматум Гинтаутасу Палуцкасу. Он потребовал от него в двухнедельный срок либо представить убедительные объяснения по обвинениям в коррупции, либо сложить свои полномочия. Уточняется, что до назначения Палуцкас получил внеочередной банковский заём для своей компании. А в 2012 году был фигурантом судебного процесса по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, когда был руководителем администрации Вильнюсского муниципалитета.