«Нужно добыть мёд»: Премьер Литвы после ультиматума президента ушёл в двухнедельный отпуск

После жёсткого ультиматума со стороны президента Литвы Гитанаса Науседа премьер-министр страны Гинтаутас Палуцкас решил устроить двухнедельный отпуск. По информации «Sputnik.Литва», политик сослался на необходимость «позаботиться о пчёлах».

«Если говорить об отпуске, то он был запланирован давно. У меня есть кое-какие домашние дела. Пчёлы, нужно добыть мёд. Очень простые нужды», — подчеркнул Палуцкас.

По его словам, две недели это тот срок, за который можно собрать необходимую информацию по поводу своей предыдущей деятельности, чтобы предоставить правительству. После этого будет принято решение о том, оставят ли Палуцкаса на посту. Тем не менее сам премьер-министр не намерен уходить в отставку.