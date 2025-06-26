«Не вижу света в конце тоннеля»: Науседа выдал мрачный прогноз по украинскому конфликту

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшем будущем. По его словам, боевые действия будут идти минимум до 2028 года. Такое мнение он высказал на саммите ЕС в Брюсселе.

«Я надеюсь, что будет решение войны на Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС», — сказал литовский политик.

Он добавил, что этот период начнётся лишь в 2028 году. При этом прогнозы Науседы относительно завершения войны в ближайшее время весьма мрачные.

«Я не вижу света в конце тоннеля», — признался политик.

Он указал, что для любого мирного соглашения необходимо сперва достичь режима прекращения огня, но сейчас весь процесс заглох. При этом Науседа уверен, что делу хорошо поможет принятие 18-го пакета санкций против России, который, по его словам, станет «чётким и сильным» ответом Евросоюза.