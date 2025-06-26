«Не вижу света в конце тоннеля»: Науседа выдал мрачный прогноз по украинскому конфликту
Науседа: Вероятно, конфликт на Украине завершится лишь к 2028 году
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшем будущем. По его словам, боевые действия будут идти минимум до 2028 года. Такое мнение он высказал на саммите ЕС в Брюсселе.
«Я надеюсь, что будет решение войны на Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС», — сказал литовский политик.
Он добавил, что этот период начнётся лишь в 2028 году. При этом прогнозы Науседы относительно завершения войны в ближайшее время весьма мрачные.
«Я не вижу света в конце тоннеля», — признался политик.
Он указал, что для любого мирного соглашения необходимо сперва достичь режима прекращения огня, но сейчас весь процесс заглох. При этом Науседа уверен, что делу хорошо поможет принятие 18-го пакета санкций против России, который, по его словам, станет «чётким и сильным» ответом Евросоюза.
Предыдущие 17 пакетов европейских санкций не смогли существенным образом навредить России, но некоторые политики ЕС, к примеру, немецкий канцлер Мерц, уверены, что 18-й раз и навсегда всё изменит. А вот словацкий премьер Фицо сегодня пообещал забраковать новых список антироссийских ограничений.