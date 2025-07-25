Вода будет непригодна к 2050: Эколог рассказала, чем грозит накопление TFA в природе
Эколог Есина: К 2050 году вода станет непригодной для земледелия из-за кислоты
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Рост уровня трифторуксусной кислоты (TFA) в атмосферных осадках по всему миру зафиксировали исследователи. Это вещество не разрушается в природе и уже обнаружено в питьевой воде, почве, крови человека и даже в арктических льдах. Об этом «Постньюс» рассказала член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Есина.
«Учёные настаивают: даже если TFA не убьёт нас завтра, её накопление к 2050 году может сделать пресную воду непригодной для рыболовства и земледелия. Это не сенсационная страшилка, но и не фейк. Это маркёр системной проблемы: мы заполняем планету веществами, которые переживут и наши дома, и наши тела», — заявила она.
TFA проникает в окружающую среду через утечки хладагентов, разложение пестицидов, фармацевтические препараты и свалки. Кислота относится к так называемым «вечным химикатам» (ПФАС), которые крайне устойчивы и практически не поддаются разложению.
Ранее сообщалось, что за последние 40 лет концентрация TFA в листьях деревьев в Германии увеличилась в 5–10 раз. Некоторые страны ЕС уже начали вводить ограничения: Германия и Франция запретили использование пестицидов, образующих TFA, а Еврокомиссия рассматривает включение кислоты в список токсичных веществ, подлежащих контролю.