Вода будет непригодна к 2050: Эколог рассказала, чем грозит накопление TFA в природе

Рост уровня трифторуксусной кислоты (TFA) в атмосферных осадках по всему миру зафиксировали исследователи. Это вещество не разрушается в природе и уже обнаружено в питьевой воде, почве, крови человека и даже в арктических льдах. Об этом «Постньюс» рассказала член экспертного совета при комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Есина.

«Учёные настаивают: даже если TFA не убьёт нас завтра, её накопление к 2050 году может сделать пресную воду непригодной для рыболовства и земледелия. Это не сенсационная страшилка, но и не фейк. Это маркёр системной проблемы: мы заполняем планету веществами, которые переживут и наши дома, и наши тела», — заявила она.

TFA проникает в окружающую среду через утечки хладагентов, разложение пестицидов, фармацевтические препараты и свалки. Кислота относится к так называемым «вечным химикатам» (ПФАС), которые крайне устойчивы и практически не поддаются разложению.