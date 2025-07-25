Российская «дочка» Microsoft заявила о банкротстве

Российское подразделение американской компании Microsoft Corporation ООО «Майкрософт Рус» подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Согласно материалам суда, обращение поступило 24 июля и пока не принято к рассмотрению.

«Общество с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус»... настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус» несостоятельным (банкротом)», — указано в сообщении.