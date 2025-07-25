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Регион
25 июля, 13:39

Российская «дочка» Microsoft заявила о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве Майкрософт Рус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Российское подразделение американской компании Microsoft Corporation ООО «Майкрософт Рус» подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Согласно материалам суда, обращение поступило 24 июля и пока не принято к рассмотрению.

«Общество с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус»... настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус» несостоятельным (банкротом)», — указано в сообщении.

6,4 млн рублей долга: Один из старейших театров Петербурга объявил о банкротстве
6,4 млн рублей долга: Один из старейших театров Петербурга объявил о банкротстве

Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт «Домодедово» накопил долг в 70 млрд рублей и признан экономически банкротом. Однако руководство заявило, что не допустит процедуры банкротства и рассчитывает на привлечение стратегического инвестора до 2025 года.

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Полина Никифорова
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