«Достанем всех»: В МИД РФ заявили, что убившие мирных граждан ВСУшники не уйдут от правосудия

Россия намерена привлечь к ответственности всех украинских военных, виновных в злодеяниях против мирного населения. Об этом в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его словам, в настоящее время РФ проводит собственные расследования, не дожидаясь инициатив или следственных действий со стороны международного сообщества.

Мирошник дополнил, что уже вынесены судебные приговоры. На данный момент более 600 украинских боевиков предстали перед судом, где им были назначены сроки лишения свободы. Самый мягкий приговор составил восемь с половиной лет. Значительное число осуждённых получили более 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы за содеянные преступления.

«Более семи с половиной тысяч уголовных дел на сегодня возбуждено в рамках военных действий. По ним идет расследование», — приводит kp.ru слова посла.

По его словам, не все злоумышленники, причастные к злодеяниям против гражданского населения, задержаны или преследуются в настоящее время. Имеются судебные решения, вынесенные в отсутствие обвиняемых.

«Есть база данных по преступникам, которые совершают обстрелы мирных городов... Достанем всех», — пообещал Мирошник.