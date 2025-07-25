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25 июля, 13:49

Двух экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 9 годам колонии за взятки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В получении взяток Володарский суд Брянска признал бывших заместителей губернатора области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Обе отправятся в колонию на девять лет.

Кулешова и Егорова признаны виновными в получении взяток в крупном размере. По решению суда, помимо девяти лет лишения свободы, экс-чиновницы должны выплатить штрафы: Кулешова — 10 миллионов рублей, Егорова — 8,1 миллиона. По данным следствия, женщины, занимая посты заместителей губернатора Брянской области, получали взятки за содействие в распределении контрактов и иных административных решений в интересах коммерческих структур.

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Ранее был задержан экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — дело возбуждено по статье 290 часть 6 УК РФ. Следственные действия ведутся сразу по нескольким адресам в Москве и Тамбове.

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Милена Скрипальщикова
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