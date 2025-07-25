Двух экс-замгубернатора Брянской области приговорили к 9 годам колонии за взятки

В получении взяток Володарский суд Брянска признал бывших заместителей губернатора области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Обе отправятся в колонию на девять лет.

Кулешова и Егорова признаны виновными в получении взяток в крупном размере. По решению суда, помимо девяти лет лишения свободы, экс-чиновницы должны выплатить штрафы: Кулешова — 10 миллионов рублей, Егорова — 8,1 миллиона. По данным следствия, женщины, занимая посты заместителей губернатора Брянской области, получали взятки за содействие в распределении контрактов и иных административных решений в интересах коммерческих структур.