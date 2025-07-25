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Регион
25 июля, 14:06

«Идиотизм – наш враг»: Комбат ВСУ начал материться в эфире, говоря о «качестве» украинской армии

Комбат ВСУ Верес: Главная проблема украинской армии – это идиоты

Комбат ВСУ Кирилл Верес. Обложка © YouTube / Den Denov

Комбат ВСУ Кирилл Верес. Обложка © YouTube / Den Denov

Командир батальона ВСУ Кирилл Верес в беседе с «Украинской правдой» не подбирал слов, чтобы описать корень проблем в украинской армии. Он заявил, что ограниченность мышления некоторых её представителей является ключевым фактором, а представителей оборонной отрасли он охарактеризовал как нечто гораздо более негативное, чем просто «идиоты», прибегнув к нецензурной лексике.

«Мы самый страшный наш враг. Наш идиотизм — самый опасный на всех уровнях. Нельзя сказать, что только в Верховной раде всё ... (плохо), а внизу у нас всё ... (хорошо)», — объяснил Верес.

Он также обратил внимание на систему ложных рапортов, в которой командиры и штабы продолжают занижать реальные потери и приукрашивать обстановку на фронте.

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Ранее сообщалось, что командиры в Сумской области «мотивировали» успешно выполнивших задачи военнослужащих «девочками и баней». Также солдатам обещали солидные подъёмные и хорошее отношение со стороны командования.

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Ольга Сливченко
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