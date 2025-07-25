«Уйдут в тень»: Эксперт объяснил, могут ли в России отменить самозанятость

В ближайшее время отмены специального налогового режима для самозанятых ожидать не следует. Об этом сообщил предприниматель Михаил Провизион. По его словам, данный режим носит экспериментальный характер до 2027 года, и в настоящий момент ФНС и Минтруд проводят оценку его эффективности.

«Действительный объём подмены трудовых отношений невысок. Эту оценку недавно делала ФНС — только 4% компаний, работающих с самозанятыми злоупотребляют режимом. Это совсем немного, если учесть, что в случае отмены режима большинство выплат снова уйдёт в тень», — подчеркнул специалист в беседе с РИАМО.

Провизион отметил, что эта область активно развивается и регулируется. В России был принят закон, касающийся платформенной занятости, который начнёт действовать с 1 октября 2027 года. Он установит правила работы самозанятых, использующих цифровые платформы, а также определит рамки для предотвращения злоупотреблений этим статусом.

Эксперт подчеркнул, что на данный момент специалисты не видят серьёзных оснований для отмены статуса самозанятых, поскольку сфера хорошо контролируется, а работодатели стремятся соблюдать существующие нормы. Бизнесу нет причин для беспокойства, и он может продолжать сотрудничество с самозанятыми в соответствии с действующим законодательством.