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Регион
25 июля, 13:58

«Пускай идёт на интимную съёмку»: В Госдуме потребовали запретить стринги в открытых бассейнах

Милонов предложил запретить носить стринги на территории открытых бассейнов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить носить стринги на территории открытых бассейнов. Парламентарий аргументирует это тем, что подобный вид нижнего белья неуместен в публичных местах и способен вызывать негативное или неправильное восприятие окружающих. Его слова приводит агентство «Москва».

«Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съёмку, то пускай идёт на интимную съёмку, а в публичном месте ей делать ничего», — сказал парламентарий.

Милонов также высказал мнение, что девушки в слишком открытых купальниках могут быть потенциальными переносчиками заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП). В связи с этим он рекомендовал отдыхающим воздерживаться от контактов с теми, кто предпочитает столь откровенную пляжную одежду.
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Россиянок предупредили об ужасных последствиях ношения стрингов для женского здоровья

А ранее сообщалось, что в России подскочили цены на купальники. Теперь средняя цена за комплект составляет 2944 рубля. Кроме купальников и кремов, в списке подорожавших летних товаров находятся переносные холодильники (+10%), бейсболки (+7%), солнцезащитные очки (+6%) и льдогенераторы (+4%).

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Наталья Демьянова
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