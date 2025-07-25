«Пускай идёт на интимную съёмку»: В Госдуме потребовали запретить стринги в открытых бассейнах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить носить стринги на территории открытых бассейнов. Парламентарий аргументирует это тем, что подобный вид нижнего белья неуместен в публичных местах и способен вызывать негативное или неправильное восприятие окружающих. Его слова приводит агентство «Москва».

«Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съёмку, то пускай идёт на интимную съёмку, а в публичном месте ей делать ничего», — сказал парламентарий.