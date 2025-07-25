Подмосковный город утопает в помоях из-за аварии

В подмосковном Королёве второй день царит коммунальный коллапс: жители страдают от полного отсутствия воды и критических проблем с канализацией. Виной всему – прорыв канализационной системы, который привёл к затоплению центральных улиц района Юбилейный. К тому же, организованные точки водозабора расположены неудобно, и добраться до них могут далеко не все.

«Сейчас жара, что делать с канализацией в квартире при отсутствии элементарного смыва?! Обратной связи нет, только диспетчеры ЕДС, которые не влияют на решение вопроса, в чате администрация бюрократически отписывается, город становится по ЖКХ зоной повышенного дискомфорта», — пожаловался житель города в местном паблике.

Обстановка в Королёве. Обложка © VK/ Подслушано в Королёве

Первоначально проблема была зафиксирована утром 23 июля возле известного местечка Папанинская дача. Однако уже спустя сутки, вечером 24 июля, масштабы аварии приняли угрожающий характер. Стоки буквально хлынули на улицы Большой Комитетской и Тихомирова, покрыв отходами дворы и подъезды жилых домов. Местные жители вынуждены жить в условиях антисанитарии, находясь фактически в плену неприятных запахов и грязевых потоков.

Городская власть признаёт проблему, но объяснить её причины пытается исключительно техническими сбоями на насосной станции. По словам специалистов, устранение неполадок требует временного ограничения подачи воды. Из-за сложности работ решено было приостановить водоснабжение в семи районах Королёва, затронув таким образом более 200 тысяч человек.

Многие горожане подчёркивают, что сегодняшняя ситуация демонстрирует хроническую изношенность инфраструктуры и неспособность местных властей справиться с нагрузкой, вызванной активной застройкой новых районов.