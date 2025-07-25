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25 июля, 14:54

Джефф Монсон завершил карьеру бойца ничьей в последнем поединке

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон. Обложка © Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон. Обложка © Wikipedia / Dmitry Rozhkov

В Евпатории состоялся последний поединок в карьере бойца смешанных единоборств (ММА) и депутата парламента Башкортостана Джеффа Монсона. Бой против спортсмена Максима Щербакова завершился ничьей.

Соревнование прошло в рамках Кубка Чёрного моря. Противостояние продолжалось все три раунда. Победитель так и не был объявлен. За всю карьеру Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.

Монсону 54 года. Он родился в американском городе Сент‑Поло, а в 2013 году переехал в Россию. Спустя пять лет он принял решение стать гражданином РФ и отказаться от паспорта США. Затем Монсон решил связать жизнь с политикой. В 2018 году он стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия», а в 2022 его избрали в парламент Башкортостана.

Однако оставлять спорт Джефф не собирается. В 2024 году он подписал контракт в качестве тренера по физической подготовке с молодёжным хоккейным клубом «Гранит-Чехов».

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Ранее сообщалось, что украинский боец ММА Кирилл Горобец вышел на бой под песню Виктора Цоя «Перемен». Сражение проводилось в рамках турнира OAE Warrior в Абу-Даби (ОАЭ). Его противником был представитель Казахстана Магомед Кабардиев.

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Юлия Сафиулина
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