Саранча, преодолевающая до 20 км в день, добралась до Киева
Телеграф: Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева
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Рои саранчи, распространившиеся по всей Украине, достигли и столицы — Киева. Об этом пишет украинское издание «Телеграф», добавляя, что насекомые способны преодолевать порядка 20 километров в день.
«Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице», — говорится материалах
Ранее сообщалось, что в Запорожье зафиксирован рост активности саранчи — насекомые массово вторгаются в жилые помещения, используя открытые окна. Эта ситуация, по мнению аналитиков, является прямым следствием засушливого периода и невозможности проведения агротехнических мероприятий по борьбе с вредителями из-за продолжающихся боевых действий.