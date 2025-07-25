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Регион
25 июля, 14:49

Саранча, преодолевающая до 20 км в день, добралась до Киева

Телеграф: Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Рои саранчи, распространившиеся по всей Украине, достигли и столицы — Киева. Об этом пишет украинское издание «Телеграф», добавляя, что насекомые способны преодолевать порядка 20 километров в день.

«Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице», — говорится материалах

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Ранее сообщалось, что в Запорожье зафиксирован рост активности саранчи — насекомые массово вторгаются в жилые помещения, используя открытые окна. Эта ситуация, по мнению аналитиков, является прямым следствием засушливого периода и невозможности проведения агротехнических мероприятий по борьбе с вредителями из-за продолжающихся боевых действий.

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Ольга Сливченко
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