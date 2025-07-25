Саранча, преодолевающая до 20 км в день, добралась до Киева

Рои саранчи, распространившиеся по всей Украине, достигли и столицы — Киева. Об этом пишет украинское издание «Телеграф», добавляя, что насекомые способны преодолевать порядка 20 километров в день.

«Ежедневно фиксируют рои саранчи в разных регионах: в Днепропетровской области, Запорожье, теперь уже и в Киевской области и столице», — говорится материалах