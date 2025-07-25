Погрелись и хватит! Москвичей предупредили о холодах и грозах в начале августа

В столицу вновь заглянет похолодание — уже в первый день августа москвичей ждут дожди, грозы и спад температуры до +20 днём. Как сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в ночь на пятницу, 1 августа, через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Он принесёт с собой кратковременные ливни и грозы.

«В ночь с четверга на пятницу пройдёт холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. В результате 1 августа днём похолодает примерно до +20 градусов. Ночью — плюс 13–15», — рассказал метеоролог.