Погрелись и хватит! Москвичей предупредили о холодах и грозах в начале августа
Синоптик Ильин: Холода придут в начале августа в Москву
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В столицу вновь заглянет похолодание — уже в первый день августа москвичей ждут дожди, грозы и спад температуры до +20 днём. Как сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в ночь на пятницу, 1 августа, через столичный регион пройдёт холодный атмосферный фронт. Он принесёт с собой кратковременные ливни и грозы.
«В ночь с четверга на пятницу пройдёт холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. В результате 1 августа днём похолодает примерно до +20 градусов. Ночью — плюс 13–15», — рассказал метеоролог.
А вот Северная столица не унывает, а наоборот извывает от аномальной жары. Так, температура в городе достигла +30 °C, что превратило Санкт-Петербург в импровизированный курорт. В ответ на экстремальные погодные условия в метрополитене начали бесплатно раздавать питьевую воду на десяти станциях. В Ленинградском зоопарке животным организовали дополнительные водные процедуры для облегчения самочувствия.